FETÖ’nün efendilerine asla teslim olmayacağız

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin en önemli savcılarından Fuzuli Aydoğdu, 15 Temmuz gecesinin perde arkasını SABAH'a anlattı. Aydoğdu, pek çok kişinin görevden kaçtığı örgütle savaşın en zor döneminde -17-25 Aralık sürecinden sonrakritik soruşturmalarda görev aldı, FETÖ'nün İstanbul'daki ana soruşturmasını yürüttü, örgütün yayın organı Zaman Gazetesi'ne el koydu. Medyaya ilk kez konuşan Aydoğdu, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını şöyle anlattı:Halkımız şunun iyi bilmelidir ki; FETÖ dolandırıcı bir örgüttür. FETÖ, kardeşi kardeşe kırdıran bir örgüttür. Dinle, imanla, ahlakla hiçbir ilgisi yoktur. Tek amacı; Türkiye Cumhuriyeti'ni kendi 'efendilerine' teslim etmektir. Biz Türkiye'yi teslim ettirmeyeceğiz. Tertemiz vatan evlatları, kandırılmış vatan evlatları bunları bilmesi lazım. Örgütün o dönemde propagandasını yapan Zaman Gazetesi 17/25 Aralık sonrası bu faaliyetini hızlandırdı. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne kayyım atanması talebinde bulundum. 15 Temmuz'dan üç ay önce kayyım atandı. O dönemde FETÖ ile mücadele etmek isteyenler olarak yalnızdık, sayımız bir elin parmaklarını geçmiyordu.17 Aralık günü İrfan Fidan, İsmail Uçar ve ben bu girişimin hükümete, devlete yönelik bir kumpas olduğunu anladık. O dönem İstanbul Adliyesi'nde terörden sorumlu başsavcı vekili Oktay Erdoğan'dan bu dosyanın FETÖ'cü ekipten alınarak bize verilmesini istedik. Oktay Erdoğan, bizi odasına çağırdı ve 25 Aralık dosyasını bize verdi. Biz dosyaların delil torbalarını teslim almak için sayım yaparken baktım ki 25 Aralık dosyasının delil torbalarının emniyetteki mühürleri olduğu gibi duruyor. Torbaların mühürleri dahi açılmamış! Bunu tutanağa geçtik, görüntülerini de kayda aldık.