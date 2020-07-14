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Son dakika: duyurdu: 4 /'lı terörist gözaltına alındı

'den yapılan son dakika açıklamasında, "Terör örgütü /’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; bölgesinde 2, bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." denildi.

Giriş Tarihi: 14.7.2020 10:42 Son Güncelleme: 14.7.2020 10:45 ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu: 4 YPG/PKK'lı terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 2, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.

MSB'den yapılan bir diğer açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu.

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Son dakika: MSB duyurdu: 4 YPG/PKK'lı terörist gözaltına alındı
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