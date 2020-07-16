Koltuk şovlu vurgun meclisi karıştırdı

Yol yapım şirketine borcu ödemediği için makam koltuğu haczedilen CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yere bağdaş kurarak oturup, CHP medyasına "Muhalif başkan olduğum için koltuğum bile haczedildi" demişti. Ancak Karalar'ın bu şovunun ardından 90 milyonluk vurgun çıkması, önceki gün Belediye Meclis toplantısını karıştırdı. Makama haciz gönderen avukat Sebahattin Demir'in marta kadar belediyenin "sözleşmeli avukatı" olduğu ve davayı belediyeyle sözleşmesi sürerken 9 Temmuz 2019'da açtığı anlaşıldı. Yani icra işlemini belediyenin kendi personeli başlatmıştı. Martta belediyeyle sözleşmesi feshedilen avukat Demir, hemen ardından belediyeden iş alan müteahhit ve büyük firmaların vekaletini yürütmeye başladı. Bu kadar firmanın aynı anda aynı avukata vekalet vermesinin tesadüf olamayacağını söyleyen Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyesi, AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, "Belediye daha önce faturalarını kabul ettiği kesinleşen borca itiraz ve inkar ediyor. Mahkeme 'kötü niyetle itiraz' hükmü gereği belediyeye bir de 550 bin lira 'icra inkar tazminatı' kesiyor. Yani belediye kamu zararına uğratılıyor. İcra dosyalarına yapılan itirazlarla birileri zengin ediliyor. İtiraz edilen dosyalardaki toplam borç 448 milyon lira. Peki kurumun ödeyeceği yüzde 20'lik inkar tazminatı (90 milyon lira) kimlerin cebine giriyor?" demişti.Karalar'ın koltuk şovunun altından 90 milyonluk vurgun çıkması önceki günkü Temmuz ayı meclisinin son oturumunda kavgaya neden oldu. Oturumda söz alan CHP'li Karalar, belediyeye haciz getiren avukat ile çektirdiği fotoğraf için, "5 sene önce çekilmiş foto. Belediyeden dosya alan avukatlardan biri. Mart ayında ilişiğini kestik. Belediyeye icra gelmeye devam edecek. Bu işin nerede biteceği belli değil. Uzun uğraşlar sonunda belediyede artıya geçtik" dedi. Karalar'ın "Belediyeyi artıya geçirdik" sözünün ardından AK Parti Meclis Üyesi Murat Duman, koltuk şovu ve vurgunu hatırlatarak "Ama koltuğa sahip çıkamadınız" dedi. O sırada kürsüde olan Karalar, meclis üyesi Duman'a "Otur oturduğun yerde yeter artık" diye bağırdı. Mecliste ortalık bir anda karıştı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı meclis üyeleri birbirinin üzerine yürüdü, bazı meclis üyeleri birbirlerini yumrukladı. 5 dakikalık gerginliğin ardından kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkan Vekili Gülaçtı, kavganın tek sorumlusunun Zeydan Karalar olduğunu iddia ederek, "Seçimlerin ardından 15 ay geçti Adana'ya bir çivi çakılmadı. 15 ay içinde başkan bol bol reklam yaptı, işçi çıkardı. Bizi çalıştırmıyorlar diyerek mağdur edebiyatı yaptı. Zaten başkanın çalışmaya niyeti yok" diye konuştu.MHP'liHüseyin Sözlü, haciz işlemi, Zeydan Karalar'ın koltuk şovu ve ortaya çıkan vurgunla ilgili şunları söyledi: "Karalar bu tiyatroda oscarlık bir performans sergiledi ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bir kez daha ispat etti. İcrayı yapan avukatın belediye ile ilişkisi var. Bu yılın mart ayına kadar belediyeye bağlı ASKİ' de sözleşmeli avukat olarak görev yapan bu avukat, sözleşmesi bitmeden önce ilgili firma ile vekâlet anlaşması yapmış, sözleşmesi bittikten sonra da belediyeye müteahhitlik yapan birçok firmanın vekâletini almıştır. Öncelikle bu durum kanuna aykırıdır. Aynı avukatın aldığı diğer vekâletlerde de belediyenin kesinleşmiş borçlara itiraz ettiği hususunda bilgiler mevcuttur ki; bu da ortada danışıklı bir dövüş olduğunu ayrıca ispat eder. Yeni kamu zararları ortaya çıkacak, yeni icra inkâr tazminatları vuku bulacak, yeni faizler işleyecek ve milletin parası yok yere başka yerlere aktarılacak."