O ahlaksız hakimlikte böyle çark etti

TELEFON ŞİFRESİNİ UNUTTU

Söz konusu paylaşımı 13 Temmuz 2020 tarihinde akşam gördüm. Benim telefonumda bu hesapla ilgili bildirim gelmezdi ancak ben de genel olarak açıktı. Twitter hesabı askıya alındı ve özür metni yazıldı. Peygamber efendimiz ve İslamiyetin aleyhine olan paylaşımların bir kısmı benim dikkatimi çekmedi. Ben cep telefonumun ekran şifresini dün stres ve unutkanlıktan dolayı hatırlamıyorum" dedi.