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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan 1 milyon yazılımcı projesi açıklaması!

HAZİNE ve Maliye Bakanı , 1 Milyon Yazılımcı projesine 31 yeni eğitimin eklendiğini, eğitim sayısının 62'ye, eğitim süresinin ise 1422 saate yükseldiğini açıkladı. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. @btkakademi'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 19:20 Son Güncelleme: 17.7.2020 19:35 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesi açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı projesi ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Albayrak, "17 Temmuz 2020 #1MilyonYazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. @btkakademi'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler!" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesi açıklaması!
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