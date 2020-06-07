Bakan Albayrak paylaştı! 1 milyon istihdam projesinde o eğitimler olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde 1 Milyon Yazılımcı Projesi'sini açıklamıştı. Milyonlarca genci ilgilendiren bu projeye kısa sürede on binlerce kişi başvuruda bulundu. Projenin twitter hesabından yapılan paylaşımda gençlere şu soru yöneltildi, "Her zaman görüşleriniz bizler için çok kıymetli arkadaşlar. 1 Milyon İstihdam Projemizde birçok eğitim var ama acaba hangi yeni eğitimi

@BTKAkademi de görmek istersiniz?" ve şu şıklara yer verildi, A-Java, B- Makine Öğrenmesi, C-Pentester, D-BlokZincir. Bakan Albayrak'ta bu tweet'i alıntılayarak, esprili bir dille:"Oraya bir "E - Hepsi" seçeneği eklemenizi rica edeceğim." yanıtını verdi.



