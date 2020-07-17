İşte Zekeriya Öz'ün trollük yaptığı Twitter hesabı

Ağustos 2015'te yurtdışına kaçan Fetullahçı Terör Örgütü mensubu firari eski savcı Zekeriya Öz'ün, örgütün kendi mensupları arasında haberleştiği kripto uygulama ByLock üzerinden yazdıkları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bu kez Öz'ün Bylock yazışmalarında, Twitter hesabı üzerinden açtığı troll hesabının reklamını yaptığı ve FETÖ'cülerden destek istediği görüldü. 'Hukuksa Varım' isimli Twitter hesabını kullandığını kaydeden Öz, bu mesajı 29 Eylül 2015 tarihinde attığı anlaşıldı.





İŞTE HESABIN TÜM AYRINTILARI

Halen açık olan 'Hukuksa Varım'ın Eylül 2015 tarihinde Twitter'a katıldığı, 1318 kişiyi takip ettiği, 554 kişinin de bu hesabı takip ettiği belirlendi.

Toplamda 9 bin 651 tweet attığı belirlenen hesabın, son Retweeti 26 Nisan 2016… Bu hesap üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün kara propaganda için kullandığı 'Fuatavni' isimli hesabın da çok sayıda tweetinin RT edildiği görüldü. Hesapta genellikle hükümet karşıtı tweetlerin RT edildiği farkedildi.

SON RT'Sİ ERDOĞAN'A HAKARET

Hesabın son RT'lediği tweetin 'Aldandıkla kurtulamazsın. Savcıya zırhlı aracı veren, ne istediler de vermedik diyen yargılansın. Laikliği kazanacağız' olması dikkat çekti. Birgül Yağan isimli kişi tarafından atıldığı görülen tweette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edildiği görüldü.



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