LGS sonuçları ve tercih kılavuzu açıklandı 2020 E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve MEB.gov.tr ile LGS Lise tercih kılavuzu

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sonuçları ve tercih kılavuzu açıklandı 2020 E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve .gov.tr ile LGS Lise tercih kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bu sabah saatlerinde bir milyonu aşkın adayın beklediği son dakika haberi geldi. Liseye Geçiş Sınavı sonuçları ve tercih kılavuzu .gov.tr adresinden erişime açıldı. İstediği liseye gidebilmenin hayalleri içerisinde bekleyen öğrenciler büyük bir heyecanla sorgulama işlemini yapmaya başladı. MEB ve E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı üzerinden yapılan lise sınav sonuçları sorgulama işlemi sisteminde büyük bir yoğunluk yaşandı. Meb.gov.tr ve E Okul öğrenci giriş ile 2020 LGS sınav sonuçları sorgulama işlemini bu başlık altında yer alan bağlantı üzerinden yapabilirsiniz. İşte 2020 LGS tercih kılavuzu ve lise taban puanları!

Giriş Tarihi: 17.7.2020 09:18 Son Güncelleme: 17.7.2020 09:18 ABONE OL
Son Dakika Haberi: LGS sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! MEB ve E Okul öğrenci giriş ile LGS lise sınav sonuçları sorgula

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesinden daha önce yaptığı duyuruda sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacağını duyurmuştu. Dün gece saatlerinden itibaren başlayan heyecanlı bekleyiş bu sabah saatlerinde sona erdi. , son dakika yaptığı açıklamada sınav sonuçları ve tercih kılavuzu lise taban puanları için sorgulama ekranını erişime açtığını bildirdi. İstediği liseye gidebilmenin hayalleri içerisinde bekleyen öğrenciler meb.gov.tr ve E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sorgulama işlemini sürdürüyor. MEB ve E Okul öğrenci giriş ile 2020 Liseye Geçiş Sınavı LGS sonuçları hemen sorgula! İşte 2020 LGS lise tercih kılavuzu ve lise taban puanları!

2020 LGS SONUÇLARI VE TERCİH KILAVUZU LİSE TABAN PUANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, bir milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği açıklamayı bu sabah saatlerinde resmi internet sitesi üzerinden yaptı. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları adayların erişimine açıldı.

MEB VE E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ İLE LGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr ve e okul öğrenci giriş ekranı üzerinden lise sınav sonuçları sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

Son Dakika Haberi: LGS sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! MEB ve E Okul öğrenci giriş ile LGS lise sınav sonuçları sorgula

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLA

MEB İLE LGS SONUÇLARI SORGULA

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Bu sabah saatlerinde açıklanan sınav sonuçlarının ardından gözler tercih kılavuzuna çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yeni açıklamaya göre tercih kılavuzunun erişime açıldığı belirtildi.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Haberimizin devamından, LGS tercihleri hakkında da bilgi edinebilir; sınav sonuçlarının ardından sürecin nasıl işleyeceğini öğrenebilirsiniz.

İşte, 2020 LGS sonuçları, tercihleri ve tüm bilgiler;

Son Dakika Haberi: LGS sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! MEB ve E Okul öğrenci giriş ile LGS lise sınav sonuçları sorgula

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

16 Temmuz 2020'de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Tercih işlemi kılavuzda belirtilen tarihler arasında öğrenci ve velisi tarafından https://eokul..gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

Son Dakika Haberi: LGS sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! MEB ve E Okul öğrenci giriş ile LGS lise sınav sonuçları sorgula

TERCİHLER GEÇEN SENE NASIL YAPILDI?

Geçtiğimiz yıl adaylar, 'Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, 'Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, 'Pansiyonlu Okullar' tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

Son Dakika Haberi: LGS sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı! MEB ve E Okul öğrenci giriş ile LGS lise sınav sonuçları sorgula

Geçtiğimiz yıl , kapsamında tercih yapacak öğrenciler için ilk kez bir tercih robotu hazırladı.Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebildiler.

Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabildi. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listelenebiliyordu.

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LGS sonuçları ve tercih kılavuzu açıklandı 2020 E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve MEB.gov.tr ile LGS Lise tercih kılavuzu
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