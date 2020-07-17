LGS sonuçları ve tercih kılavuzu açıklandı 2020 E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ve MEB.gov.tr ile LGS Lise tercih kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesinden daha önce yaptığı duyuruda sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacağını duyurmuştu. Dün gece saatlerinden itibaren başlayan heyecanlı bekleyiş bu sabah saatlerinde sona erdi. MEB, son dakika yaptığı açıklamada LGS sınav sonuçları ve tercih kılavuzu lise taban puanları için sorgulama ekranını erişime açtığını bildirdi. İstediği liseye gidebilmenin hayalleri içerisinde bekleyen öğrenciler meb.gov.tr ve E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden LGS sonuçları sorgulama işlemini sürdürüyor. MEB ve E Okul öğrenci giriş ile 2020 Liseye Geçiş Sınavı LGS sonuçları hemen sorgula! İşte 2020 LGS lise tercih kılavuzu ve lise taban puanları!

2020 LGS SONUÇLARI VE TERCİH KILAVUZU LİSE TABAN PUANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı, bir milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği açıklamayı bu sabah saatlerinde resmi internet sitesi üzerinden yaptı. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları adayların erişimine açıldı.

MEB VE E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ İLE LGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr ve e okul öğrenci giriş ekranı üzerinden lise sınav sonuçları sorgulama işlemini yapabilirsiniz.