Son dakika: HDP'li vekilin karısından dehşete düşüren sözler: 5 aydır başka kadınla, beni yumrukladıktan sonra...

DARP ETTİ, EVE KİLİTLEDİ

15 Temmuz gece saat 03.00 sıralarında konuşmak için onun odasına gittim. Kendisine 'Boşanma davası açtın mı? Ben bu şekilde evlilik sürdüremem' dedim. O da bana 'O... çocuğu, çık git odadan, seninle uğraşamam. Bu ev benim, kirasını ben ödüyorum. Sen bu evde kalamazsın' dedi. Ben de odasından ayrıldım. Odama geçtim, eşyalarımı hazırlamaya başladım. Ardından odama geldi. Ben eşyalarımı hazırlarken 'Ben gitmiyorum, sen git bu evden' dedim.

Üzerime geldi, kendimi korumak için elimi kendisine doğru uzattım. Bunun üzerine sol gözüme yumruk attı. O an gözümü hissedemedim. Bana 'Sen beni sinirlendirdin, bu olayın sebebi sensin' tarzında ithamlarda bulundu. Gözümün halini görünce kendisi de korktu. Hastaneye gitmek istedim. Evden çıkmama izin vermedi. Evin kapısını kilitledi. Sürekli psikolojik baskı yaptı. 155'i aramamı engellemek için telefonumu sakladı, bana vermedi. Hastaneye gitmek için ısrarım artınca, 'Tamam, ben seni hastaneye götüreceğim' dedi. Saat 14.00'e kadar evde kaldım.