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: 'li vekilin karısından dehşete düşüren sözler: 5 aydır başka kadınla, beni yumrukladıktan sonra...

haberi: Muş Milletvekili , öğretmen eşi 'ı yumruklayarak darp etti. Yumruğun etkisi ile yüzünden yaralanan Ebru Işık'ın polisi aramasını engellemeye çalışan HDP'li vekil telefonuna el koydu. Ebru Işık'ın hastaneye de gitmesine izin vermeyen Mensur Işık odaya kilitledi. Darp edilen eşin ifadesi ortaya çıktı. Işık, kocasının kendisini 5 aydır aldattığını, boşanmak istediği için bunların yaşandığını söyledi. Işık her ne olduysa kısa süre sonra, 'Dolaba çarptım' şeklinde ifadesini değiştirdi. Işık'ın ilk ifadesinde anlattıkları ise dehşete düşürdü. Öte yandan HDP'li vekilin 'de 'Kadına Şiddet' ile ilgili önerge vermiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 09:37 Son Güncelleme: 17.7.2020 09:46 ABONE OL
Son dakika: HDP'li vekilin karısından dehşete düşüren sözler: 5 aydır başka kadınla, beni yumrukladıktan sonra...

Muş Milletvekili 'ın öğretmen eşi , gözü morarmış halde götürüldüğü hastanede "Eşim beni dövdü, polise haber verin" diyerek doktorlardan yardım istedi. Polis ifadesinde de "Yüzüme yumruk attı, darp etti. Davacı ve şikâyetçiyim" deyince milletvekili Işık için uzaklaştırma kararı verildi.

Son dakika: HDP'li vekilin karısından dehşete düşüren sözler: 5 aydır başka kadınla, beni yumrukladıktan sonra...

Ankara Dikmen'de oturan 45 yaşındaki Muş Milletvekili 'ın lise öğretmeni eşi , çarşamba günü eşi tarafından götürüldüğü Etimesgut'taki özel bir hastanede doktorlara şiddet gördüğünü söyleyip polise haber vermelerini istedi. Doktorların haber vermesi üzerine polis ekipleri, Ebru Işık'ı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İfadenin ardından durum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Aile Mahkemesi'ne bildirildi. Mahkeme, HDP Milletvekili Işık için 6 ay uzaklaştırma kararı aldı. Ayrıca Işık'ın eşinin olduğu yer ve alana yaklaşmaması, telefon dahil hiçbir iletişim aracıyla rahatsız etmemesi kararı verildi.

Son dakika: HDP'li vekilin karısından dehşete düşüren sözler: 5 aydır başka kadınla, beni yumrukladıktan sonra...

DARP ETTİ, EVE KİLİTLEDİ

15 Temmuz gece saat 03.00 sıralarında konuşmak için onun odasına gittim. Kendisine 'Boşanma davası açtın mı? Ben bu şekilde evlilik sürdüremem' dedim. O da bana 'O... çocuğu, çık git odadan, seninle uğraşamam. Bu ev benim, kirasını ben ödüyorum. Sen bu evde kalamazsın' dedi. Ben de odasından ayrıldım. Odama geçtim, eşyalarımı hazırlamaya başladım. Ardından odama geldi. Ben eşyalarımı hazırlarken 'Ben gitmiyorum, sen git bu evden' dedim.

Üzerime geldi, kendimi korumak için elimi kendisine doğru uzattım. Bunun üzerine sol gözüme yumruk attı. O an gözümü hissedemedim. Bana 'Sen beni sinirlendirdin, bu olayın sebebi sensin' tarzında ithamlarda bulundu. Gözümün halini görünce kendisi de korktu. Hastaneye gitmek istedim. Evden çıkmama izin vermedi. Evin kapısını kilitledi. Sürekli psikolojik baskı yaptı. 155'i aramamı engellemek için telefonumu sakladı, bana vermedi. Hastaneye gitmek için ısrarım artınca, 'Tamam, ben seni hastaneye götüreceğim' dedi. Saat 14.00'e kadar evde kaldım.

Son dakika: HDP'li vekilin karısından dehşete düşüren sözler: 5 aydır başka kadınla, beni yumrukladıktan sonra...

5 AYDIR BAŞKA KADINLA

Lisede fen bilimleri öğretmeni olan , yaşadığı korkunç anları ifadesinde şu sözlerle anlattı: " ile 17 yıldır evliyim, bu evlilikten 2 çocuğumuz var. Şu an kendisi Muş milletvekilidir. Evlilik süresince zaman zaman kendisinin bana karşı tehdit ve hakaretleri oluyordu. Yaklaşık 5 ay önce başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrendim. Eşimle 20 gündür ayrı odalarda kalıyoruz.

'KAZA OLDU DE' BASKISI

Ağrılarım artınca beni 25 km uzaklıkta Etimesgut'ta özel bir hastaneye götürdü. Sürekli, 'Doktora sana vurmadığımı, kaza olduğunu söyle' diyerek ısrarcı oldu.Yol boyu böyle söyledi. Bu olayın adli vaka olmaması için uğraştı. Doktora yaşadığım durumu anlattım. Bunun üzerine hastane 155'e bilgi vererek, polis çağırdı. Ekiple birlikte büro amirliğine gittim. Uzaklaştırma talebim vardır, önleyici tedbir kararı istiyorum. Beni darp eden, bana tehdit ve hakaretlerde bulunan Mensur Işık'tan davacı ve şikâyetçiyim."

Son dakika: HDP'li vekilin karısından dehşete düşüren sözler: 5 aydır başka kadınla, beni yumrukladıktan sonra...

24 SAAT GEÇMEDEN İFADE DEĞİŞTİRDİ

, yaşadıklarının üzerinden 24 saat geçmeden savcılığa giderek şikayetinden vazgeçti. Hürriyet'in ulaştığı Işık, "İfademi anlık bir öfkeyle yanlış verdim. Kesinlikle şiddet yok. Eşim hastaneye götürmediği için kızmıştım. O kızgınlıkla polise giderek şikayetçi oldum. Dolaba çarpma sonucu gözümde morarma oldu" dedi. Ancak kadına yönelik şiddet suçları şikayete bağlı bir suç olmadığı için ile ilgili soruşturma düşmedi.

Ebru Işık'ın ilk beyanı, hastaneden alınan darp raporları dikkate alınarak milletvekili Işık hakkında soruşturma açılırken, soruşturmanın tamamlanmasıyla açılacak dava "kamu davası" olarak devam edecek.

Son dakika: HDP'li vekilin karısından dehşete düşüren sözler: 5 aydır başka kadınla, beni yumrukladıktan sonra...

EVE, ÇOCUKLARA YAKLAŞAMAYACAK

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde şikâyet işlemleri alındıktan sonra hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 5/1 maddesindeki A, B, C, Ç ve D maddelerindeki yaptırımların uygulanmasına karar verildi. Bu maddelere göre Işık, 6 ay eve ve çocuklarına yaklaşamayacak.

HDP'DEN İNCELEME

Darp haberinin ardından harekete geçti. HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, Hürriyet'e "Ebru Hanım'la görüştükten sonra gerekli adımları atacağız. Kadına yönelik şiddetin kimden geldiği bizim açımızdan önemli değil ve tutumumuz çok net olacak" dedi. HDP Kadın Meclisi de, "Basına yansıyan kadına yönelik bu şiddetle ilgili kadının beyanını esas alarak gerekli araştırmayı başlattık" açıklaması yaptı. Kararı HDP Disiplin Kurulu verecek.

Son dakika: HDP'li vekilin karısından dehşete düşüren sözler: 5 aydır başka kadınla, beni yumrukladıktan sonra...

KADINA ŞİDDET ÖNERGESİ VERMİŞ

'li 'ın, 10 ay önce 'de kadın cinayetlerinin araştırılması için önerge verdiği de ortaya çıktı.

COVID-19 TEDAVİSİ GÖRMÜŞLERDİ

Mensur Işık ve eşi Ebru Hanım, kısa süre önce birlikte COVID-19 tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu olmuştu.

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Son dakika: HDP'li vekilin karısından dehşete düşüren sözler: 5 aydır başka kadınla, beni yumrukladıktan sonra...
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