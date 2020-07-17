Son Dakika Haberi: HDP'li Mensur Işık'ın eşi Ebru Işık'ın darp raporundan kan donduran detaylar | Video
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Son dakika... HDP'li Milletvekili Mensur Işık'ın eşin Ebru Işık 11 saat süre ile kocasından işkence gördüğü belirterek şikayetçi olmuştu! HDP'li Mensur Işık'ın eşin Ebru Işık aldığı darp raporunun detayları ortaya çıktı! 11 saat boyunca kocası HDP'li Mensur Işık'ın işkence yaptığı şikayeti ile Ebru Işık' aldığı darp raporunun detayları ise kan dondurdu...