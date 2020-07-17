Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Savunma Sanayii Başkanı Demir ilan etti: SİHA'larımız, füzelerimiz Azerbaycan'ın emrindedir!

Son dakika! Başkanı Demir ilan etti: SİHA'larımız, füzelerimiz 'ın emrindedir!

Cumhurbaşkanlığı Başkanı İsmail Demir, bugün Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u ağırladı. Demir, "SİHA'larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize Azerbaycan'ın emrindedir" açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 11:51 Son Güncelleme: 17.7.2020 12:02 ABONE OL
Son dakika! Savunma Sanayii Başkanı Demir ilan etti: SİHA'larımız, füzelerimiz Azerbaycan'ın emrindedir!

T. C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, önemli görüşmeyi Twitter'dan duyurdı. Demir açıklamasında şunları söyledi:

"Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u misafir ettik.

"HER ZAMAN AZERBAYCAN'IN EMRİNDE"

İki kardeş ülkenin bir kez daha Tek Yürek olduğunu bütün dünyaya göstermemiz gereken bir dönemde, savunma sanayiinde de işbirliği konularımızı görüştük.

Savunma sanayiimiz SİHA'larımızdan mühimmatlarımız ve füzelerimize, elektronik harp sistemlerimize kadar bütün tecrübe, teknoloji ve kabiliyetleriyle her zaman Azerbaycan'ın emrindedir!

Azerbaycan ordusuna yeni sistemler kazandırmanın yanında, mevcut sistemlerin modernizasyonu, bakım onarım ve eğitim faaliyetleri konularında birlikte çalışacağız. Bir Millet İki Devlet! "

SON DAKİKA: Twitter hakkında flaş gelişme! FBI soruşturma başlattı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Savunma Sanayii Başkanı Demir ilan etti: SİHA'larımız, füzelerimiz Azerbaycan'ın emrindedir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA