Ekrem İmamoğlu’nun Bodrum’daki villası usulsüz çıktı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum Yahşi'de geçtiğimiz Aralık ayında eşi Dilek İmamoğlu adına satın aldığı villanın usulsüz şekilde inşa edildiği ortaya çıktı. Villanın imar planında turizm tesis alanında kaldığı, fakat buna aykırı biçimde satılan kişilere kat mülkiyeti verildiği belirlendi. Turizm tesis alanlarına sadece otel yapılabilirken İmamoğlu'na yasadışı şekilde kat mülkiyeti verilmesi dikkat çekti.





AİLE İÇİN DEVİRLE USULSÜZLÜK

CHP'li Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz yıl Aralık ayında Bodrum Yahşi'den eşi Dilek İmamoğlu adına bir villa satın aldı. SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı belgelere göre satış işlemi 22 Kasım 2019 günü gerçekleştirildi. Villa, Alptekin Polat'ın sahibi olduğu Polat HCK Yapı'dan satın alındı. Bodrum Yahşi Mahallesi 209 ada 3 parselde bulunan villa, İmar Planında Turizm Tesis Alanı içerisinde kalıyor.







Plan notuna göre otel, butik otel yapılması durumunda emsal yüzde 45, diğer turizm amaçlı apart, pansiyon yapılması durumunda emsal yüzde 7,5 -15 kullanılabilir. Bu da yaklaşık 3'te 1'lik daha az yapı yapılabileceği anlamına geliyor. Plan notuna göre otel yapılabilmesi için en küçük parsel büyüklüğü 7 bin 500 m2 olmak zorunda. 5 bin 186 m2 olan arsaya otel inşaatı olarak yapı ruhsatı verildi. Yasaya göre alanda turizm amaçlı yapılar haricinde yapı yapılması, amaç dışı kullanılması yasak. Kâğıt üzerinde otel olsa da uygulamada yer, otel koşullarında değil. Hiçbir sosyal tesis alanı da bulunmuyor.







Otel olarak yapı ruhsatı almış olan parsel, kat irtifakı tapusuyla bağımsız bölümlere ayrılarak farklı kişilere satıldı.

Yasa gereğince turizm tesis alanlarında sadece otel, butik otel, tatil köyü, apart otel veya pansiyon yapılabiliyor. Bu alanlarda otel yapılabilmesi için turizm yatırım belgesi alınması ve yapı kullanma izni sonrası turizm işletme belgesi alma zorunluluğu bulunuyor. Otel amacı dışında kullanılıyorsa yatırım ve işletme belgeleri iptal edilmesi ve kanuna uygun hale getirilmesi gerekiyor. Turizm tesisleri başka amaçla kullanılamıyor.





TAPUDAKİ ŞERHE RAĞMEN USULSÜZLÜK

Dilek Kaya İmamoğlu'na ait tapu kaydında, tatil evi', "Toplumun yararlanmasına ayrılan yapı ve turizm tesisidir. Başka bir amaçla kullanılamaz. (22.10.2018/26184)", "Yönetim Planı (29/11/2018)" şerhi de bulunuyor. Yapı ruhsatı almakta ön koşul olan turizm yatırım belgesinin iptali, inşaat izni emsal yüzde 45'e göre düzenlendiği ve otel için alındığından dolayı ruhsatı otomatikman hükümsüz hale getirmiş oluyor.

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