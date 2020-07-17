İstanbul’da 26 yıl sonra taşıma su dönemi! CHP’li İBB ‘tanker ile içme suyu taşıma’ ihalesi yapmış!

İstanbul Şile'de geçtiğimiz haftalarda farklı saat dilimlerinde su kesintisi meydana gelmişti. Bazı bölgelerde 60 saate yakındır su verilmediği belirtilerken sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyümüştü. Belediye 'su basıncı azaldı' açıklamasıyla konuyu geçiştirmişti.





"TANKERLE SU TAŞIMA"

26 yıl sonra taşıma su dönemine geçiş yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul Su Kanal İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'nün 'tanker ile içme suyu taşıma ve dağıtma işi' adlı bir ihale yaptığı ortaya çıktı. Belediyenin ihaleyi , '2020 yılı İstanbul ili sınırları içerisinde 90 gün süre ile tankerle içme suyu taşıma ve dağıtma işi' olarak adlandırması dikkat çekti.





TEK TEKLİF VEREN HAMİDİYE

İhalenin yapılacağı yer olarak ise 'İstanbul ili sınırları içerisinde ilçeler, köyler ile gerektiğinde İstanbul dışındaki yerleşim yerleri' gösterildi. 5 Mart günü açılan ihaleye 1 teklif geldi. 24 Mart günü sözleşme imzalanarak yüklenici firma olan Hamidiye Kaynak Sular San. Turizm ve Tic. A.Ş. tarafından ihale alındı.





İhalenin 1 milyon 763 bin 73 Türk Lirası olarak açıldığı, Hamidiye'ye ise 1 milyon 687 bin 500 lira ihale edildiği öğrenildi.





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