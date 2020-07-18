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: Milletvekili 'in tecavüz ettiği kadının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı

: Halkların Demokratik Partisi () Mardin Milletvekili , bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Çelik, tecavüz skandalının ortaya çıkmasının ardından HDP'den istifa etti. Cinsel saldırıya uğrayan kadının savcılıktaki ifadesine A Haber ulaştı. Mağdur kadın ifadesinde Tuma Çelik'in, kendisini "Ben milletvekiliyim, benim dokulmazlığım var. Bana bir şey olmaz. En fazla siyaset hayatım biter, gider Avrupa'da yaşarım. Yöre halkı da erkektir, zamparalık yaptı der. Ama senin ve ailenin hayatı biter" sözleri ile vazgeçirmeye çalıştığını söyledi.

Giriş Tarihi: 18.7.2020 16:56 Son Güncelleme: 18.7.2020 17:04 ABONE OL
Son dakika: HDP Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı

Mardin Milletvekili bir kadına tecavüz etti. Çelik, tecavüz olayının ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etti. Çelik'in dokunulmalığının kaldırılması ile ilgili girişimler de başlarken, çarşamba günü TBMM'de karar verilecek. Vekilliğinin düşmesi durumunda Çelik, 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan yargılanacak. Öte yandan mağdur kadının ifadesi de ortaya çıktı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, tecavüze uğrayan kadının dehşete düşüren ifadesini canlı yayında aktardı.

Son dakika: HDP Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı

TUMA ÇELİK'TEN AHLAKSIZ SÖZLER

Mardin Milletvekili , tecavüz ettiği kadını olayı saklaması konusunda uyardı. Kadın şikayetçi olacğaını söylediğinde ise ahlaksız sözlere başvurdu. Çelik, "Ben milletvekiliyim, benim dokulmazlığım var. Bana bir şey olmaz. En fazla siyaset hayatım biter, gider Avrupa'da yaşarım. Yöre halkı da erkektir, zamparalık yaptı der. Ama senin ve ailenin hayatı biter, insan içine çıkamazsınız" dedi.

KADIN VAZGEÇMEYİNCE TEHDİTLER SAVURDULAR

Çelik, tüm söylemlerine rağmen tecavüz ettiği kadını yolundan çeviremedi. Çelik'i derneğe giderek şikayet eden D.K, partiden istifa ettirilmesi gerektiğini söyleyince, dernek tarafından silahla tehdit edildiğini aktardı. D.K ifadesini şöyle sürdürdü:

Seni öldürmekten beter ederim, ayaklarına sıkarım. Midyat topraklarında barındırmam.

D.K, dernek başkanının sözlerine de boyun eğmeyerek şikayetini sürdürdü. D.K. derneği taşlayınca, dernek tarafından hakkında adli süreç başlatılıyor.

Son dakika: HDP Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı

DERNEK EVRAK İMZALATTI

Dernek, tecavüze uğrayan kadına, 'iddialarından vazgeçersen, biz de davadan vazgeçeriz' ifadeleri ile bir teklifte bulunurken, köşeye sıkışan kadın derneğin verdiği evraka imza atıyor.

Evrakta, ' ile hakkımızda çıkanlar dedikodudur' ifadeleri yer alıyor Kadın bu hamle ile şikayetten vazgeçiriliyor.

Son dakika: HDP Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı

PSİKOLOJİSİ BOZULDU, EŞİNDEN AYRILDI

Derneğin hamlesi sonrası D.K'nın psikolojisi bozuldu. Zor bir süreç geçiren mağdur kadın eşinden de ayrılmak zorunda kalıyor.

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MAĞDUR KADIN SAVCILIĞA MESAJLARI GÖSTERDİ

'ten şikayetçi olan D.K., 'li vekilin cinsel saldırı içerikli mesajlarını savcılığa gösterdi. HTS kayıtlarında Çelik ile kadın arasında birçok telefon görüşmesi de kayıt altına alındı.

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Son dakika: HDP Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı
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