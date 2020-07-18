Son dakika: HDP Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının dehşete düşüren ifadesi ortaya çıktı

TUMA ÇELİK'TEN AHLAKSIZ SÖZLER

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, tecavüz ettiği kadını olayı saklaması konusunda uyardı. Kadın şikayetçi olacğaını söylediğinde ise ahlaksız sözlere başvurdu. Çelik, "Ben milletvekiliyim, benim dokulmazlığım var. Bana bir şey olmaz. En fazla siyaset hayatım biter, gider Avrupa'da yaşarım. Yöre halkı da erkektir, zamparalık yaptı der. Ama senin ve ailenin hayatı biter, insan içine çıkamazsınız" dedi.

KADIN VAZGEÇMEYİNCE TEHDİTLER SAVURDULAR

Çelik, tüm söylemlerine rağmen tecavüz ettiği kadını yolundan çeviremedi. Çelik'i derneğe giderek şikayet eden D.K, partiden istifa ettirilmesi gerektiğini söyleyince, dernek tarafından silahla tehdit edildiğini aktardı. D.K ifadesini şöyle sürdürdü:

Seni öldürmekten beter ederim, ayaklarına sıkarım. Midyat topraklarında barındırmam.

D.K, dernek başkanının sözlerine de boyun eğmeyerek şikayetini sürdürdü. D.K. derneği taşlayınca, dernek tarafından hakkında adli süreç başlatılıyor.