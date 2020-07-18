HDP'li vekilin 'cinsel saldırıda' bulunduğu kadının ifadesi: "Beni öldürmekle tehdit ettiler" | Video
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HDP'de kadına şiddetten sonra cinsel saldırı skandalı da ortaya çıktı. HDP Mardin Milletvekili Tüma Çelik'in bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dokunulmazlığının kaldırılması istendi. HDP'li vekil cinsel saldırı iddiaları için iftira dedi ancak A Haber, HDP'li vekil Tüma Çelik tarafından cinsel saldırıya uğrayan kadının ifadesine ulaştı. Cinsel saldırıya uğrayan D.K "beni öldürmekle tehdit ettiler, erkektir zamparalık yaptı derler diye beni korkuttular" dedi. Mağdur kadın hakkında koruma kararı alındı.