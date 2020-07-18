Son dakika | İstanbul Bağcılar'da polise saldırı: 1 polis şehit oldu

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği, Bağcılar'daki saldırıda yaralanan polis memurunun şehit olduğunu duyurdu. Valilik açıklamasında, "Olay yerine sevk edilen ekiplerimizce görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan şüpheli (S.B) olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır." dedi.

Son dakika: Bağcılar'da polise silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu | Video

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

Bugün saat 14.00'de Bağcılar İlçemiz Yüzyıl Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerimizce; başta hırsızlık, yankesicilik ve uyuşturucu satıcılığı olmak üzere (75)'ten fazla suç kaydı bulunan bir firarinin yakalanması için yapılan çalışmalar sırasında, Narkotim ekibimize düzenlenen silahlı saldırı sonucu (2) Polis Memurumuz yaralanmıştır. 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilen Bağcılar İlçe Araştırma Amirliği Narko Timlerde görevli Polis Memuru Erkan GÖKTEKE, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit olmuş, kolundan yaralanan Polis Memurumuz Yunus NACAR'ın tedavisi devam etmektedir.

Şehit polis memuru Erkan Gökteke

SALDIRIDA BULUNAN ŞÜPHELİ SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olay yerine sevk edilen ekiplerimizce görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan şüpheli (S.B) olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır. Olayla ilgili olarak şüpheli (O.I) ve (K.A) adlı şahıslar (1) adet silahla birlikte yakalanmış, firari şüpheli (R.B)'nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.

Olayda kullanılan (1)'i pompalı tüfek olmak üzere (3) adet silah ele geçirilmiştir. Bu hain saldırıda şehit olan polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun.Şehidimizin kederli ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz.

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