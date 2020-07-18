Son dakika: Bağcılar'da polise silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu | Video
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Son dakika haberi: Bağcılar'da, narkotim ekibine yönelik silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu. Alınan bilgiye göre, Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edildi. Araçtaki polis memuru E.G. göğsünden, Y.N. ise kolundan yaralandı. Yaralı polisler Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edildi. E.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.