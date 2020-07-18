Son dakika: Terör örgütü çözülüyor! PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu

PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, ikna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde üst düzey kadrosundaki çözülmeler devam ediyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD/PKK elebaşlarından ve terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Salih Müslüm'ün yeğeni "Viyan Şervan" kod adlı Dalya Mahmut Müslüm'ün (21) teslim olmasına yönelik ikna çalışması yürütüldü.

Son dakika: Terör örgütü teslim olmaya devam ediyor! PKK'lı Salih Müslüm'ün yeğeni... | Video

Polislerin ikna çalışmaları sonucu Müslüm, 15 Temmuz'da öğle saatlerinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne teslim oldu.

Müslüm, emniyetteki ilk ifadesinde, bölücü terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde sözcüsü Salih Müslüm'ün öz yeğeni olduğunu, Suriye'de faaliyet gösteren ve kırmızı kategoride aranan "Esma Samur" kod adlı terörist Gülten Altaş'ın yakın korumalığını yaptığını söyledi.

Ayrıca Müslüm'ün babası Mahmut Müslüm'ün de Aynularab'da (Kobani) PYD/YPG içinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Böylece yılbaşından bu yana yürütülen ikna çalışmaları sonucu teslim olan terörist sayısı 110'a ulaştı.

"YENİ BİR PERDE AÇACAKTIR"

A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Terör örgütü çözülmeye devam ediyor. Bu kişinin vereceği bilgiler sonrası 3 maymunu oynayan ABD çok zor durumda kalacaktır. Birçok kirli ilişki bu kişinin ifadeleri ile ortaya çıkacaktır. Görsel ve yazılı birçok delil vardı ama ABD ve Batı bunu yok sayıyordu. Bu gelişmenin yeni bir perde açacağını düşünüyorum. Bu gelişmeyi çok önemli görüyorum. Terörle mücadelede işi final noktasına getiren çok önemli ikna çalışmaları var. Terör örgütü artık psikolojik olarak da bitmiş durumda." dedi.

MSB: 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

15 Temmuz Darbe Girişiminin Türk dış politikası ve güvenlik yaklaşımlarına etkileri

MSB: "Bir terörist, Mardin'de hudut karakoluna teslim oldu"