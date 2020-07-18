Son dakika: Terör örgütü teslim olmaya devam ediyor! PKK'lı Salih Müslüm'ün yeğeni... | Video

Son dakika haberi: PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, ikna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. A Haber canlı yayınında sıcak gelişmeyi değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Bu kişinin vereceği bilgiler sonrası 3 maymunu oynayan ABD çok zor durumda kalacaktır. Birçok kirli ilişki bu kişinin ifadeleri ile ortaya çıkacaktır." dedi.