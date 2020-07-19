HDP’li Tuma Çelik’in kirli sicili! Hem tecavüzcü hem de Türkiye düşmanı!

HDP'li Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in tecavüz skandalı ortaya çıkınca HDP'den istifa etti. Mağdur ettiği kadının ifadeleri ise sonradan ortaya çıktı. Bu olay HDP'li Tuma Çelik'in geçen yıl sözde Pontus Rum Soykırımı olduğunu gündeme getirmesini akla getirdi. HDP'li Çelik, sosyal medyadan 19 Mayıs 2019 tarihinde sözde Pontus Rum Soykırımı hakkında paylaşımda bulunmuştu.

SÖZDE PONTUS RUM SOYKIRIMINI SAVUNDU

Bu paylaşımında Çelik, "Pontus Rum soykırımında hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum. Geçmişle yüzleşerek adaleti sağlayabilir ve barışı inşa edebiliriz" demişti. Aynı yıl Ekim ayında Süryanice ve Türkçe yayın hayatına başlayan Sabro Gazetesi'ni kuran Çelik'in bu sözde soykırıma dâhil açıklamaları sonrasında Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, konuyla alakalı bir yazı kaleme aldı.

KEKEÇ, "ÇELİK TÜRKİYE'YE PİSLİK ATTI"

Ahmet Kekeç, bu yazısında "İster radikal solcu Kürt, isterse "Türkiye düşmanlığını" temellük etmiş azınlıklardan olsun, bu durum Tuma Efendi'nin aynı radikal sol küvözden yetiştiği ve meselelere "öyle" baktığı gerçeğini değiştirmiyor. Bu "parlak kariyerli" terbiyesiz HDP milletvekiline yönelttiğim eleştiriler ortada... (…) Hem çekirdekten Süryani'ymiş, hem de ESU (Avrupa Süryaniler Birliği) Türkiye temsilcisiymiş. Ayrıca "Süryanice-Türkçe" yayın yapan "Sabro" gazetesinin genel yayın yönetmeniymiş. Ne fark eder? (…) Tuma Efendi bu görüşünde yalnız değil: Yunanlılar da 19 Mayıs 1994 tarihinde meclislerinden geçirdikleri sözde 'Pontus soykırımı' kararıyla, Türkiye'yi Ermeni soykırımı meselesinde olduğu gibi, uluslararası arenada baskı altına almak için özel bir 'çalışma' başlatmışlardı. Tuma Efendi'nin "oralara" selam gönderme cehdinin Türkiye'ye pislik atmaktan başka bir işlevi yok" dedi.

ÇELİK, TÜRKİYE DÜŞMANLARININ SESİ OLDU

HDP'li Tuma Çelik sözde Pontus Soykırımı'nı dillendirerek, sözde Ermeni soykırımı olduğuna dair Türkiye düşmanlarının başlattığı akımı Karadeniz bölgesi için de başlatma çabası içine girenlerden olmuştu. Çelik söze soykırımla ilgili Türkiye düşmanlarının sesi olmuştu.

TERÖRİSTLER İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU

HDP'nin Mardin'de gerçekleştirdiği, yönetim kadrosunun katıldığı belediye adayları tanıtım toplantısında, terör örgütü PKK'yı ve teröristleri övücü marş okunurken, teröristler için saygı duruşunda olduğu da haberlere yansımıştı. Hatta tecavüz skandalı sonrasında istifa eden HDP'li Tuma Çelik'in bu saygı duruşunda fotoğrafı da bulundu.

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