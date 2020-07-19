Son Dakika: HDP'li Tuma Çelik'in, tecavüz ettiği iddia edilen kadına attığı şok WhatsApp mesajları ortaya çıktı | Video
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Son Dakika Haberi... HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir Süryani derneği binasında tecavüz ettiği iddia edilen kadına attığı şoke eden WhatsApp mesajlarının ortaya çıkmasının ardından tecavüz mağduru kadına koruma tahsis edildi!