Son Dakika: Gaziantep'te skandal görüntüler! Kız çocuğunu taciz eden yaşlı sapık kamerada | Video

Son Dakika Haberi... Gaziantep'te sokak ortasında yanına çağırdığı kız çocuğunu taciz eden yaşlı bir sapığın görüntüleri sosyal medyada tepki çekti!

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, yaşlı adam, oturduğu merdivenden küçük bir kız çocuğunu seslenerek, yanına çağırıyor. Yanına oturttuğu çocuğa sarılmaya çalışıyor. Bununla da yetinmeyip, bacağına dokunuyor. Sosyal medya kullanıcıları görüntüye büyük tepki gösterdi.