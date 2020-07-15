Son Dakika Haberi: Hatay'da şoke eden köpeğe tecavüz görüntüleri | Video
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Son Dakika... Hatay'ın Samandağ ilçesinde köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki M.F. isimli şahıs gözaltıan alındı. Sokak ortasında köpeğe tecavüz görüntüleri ise sosyal emdaya tepki çekti...
Hatay Samandağ İlçesine bağlı Deniz Mahallesi'ndeki evinde köpeğe cinsel saldırıda bulunan M.F.'yi, sokaktan geçen bir vatandaş, pencereden cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Tepkilere neden olan görüntüler üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek M.F.'yi gözaltına aldı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, cumhuriyet savcısının talimatıyla M.F. hakkında tahkikat başlatıldığı bildirildi.