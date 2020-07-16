Son Dakika Haberi: İstanbul'da sokak köpeği samimiyeti ilerletince nasıl kaçacağını şaşıran vatandaş kamerada | Video
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Son dakika... İstanbul Taksim'de sokak köpeğini seven bir vatandaş köpeğin kendisinin peşini ısrarla bırakmaması üzerine zor anlar yaşadı!
İstanbul Taksim'de bir vatandaş meydanda dolaşan köpeğin yanına giderek onu sevmeye başladı. Bunun üzerine sokak köpeği de sevgisini göstermek için karşılık verdi. Oyun oynamak isteyen köpek, adamın üzerine çıktı, kolunu ağzına aldı. Bir süre sonra adam köpeğin yanından ayrılmak istedi ancak köpek buna izin vermedi. O anlarda ortaya ilginç görüntüler çıktı. Durumu gören bir başka vatandaşın köpeğe yiyecek vermesiyle köpek yemeğe yöneldi. Vatandaş, köpeğe yemek veren vatandaşa teşekkür ederek oradan hızlıca uzaklaştı. Adamın, köpeğin peşinden gelmediğine emin olmak için sık sık arkasında baktığı görüldü.