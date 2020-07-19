Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

POLİSİN KUTSAL GÖREVİ...

Olayın faillerinin yakalandığını açıklayan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "İstanbul polisi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da huzur ve güvenliği sağlamakta terör ve uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere geleceğimizi tehdit eden tüm bunlarla canla başla mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.