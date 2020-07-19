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Şehit polis Erkan Gökteke için Müdürlüğünde tören düzenlendi

Bağcılar’da gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru için Müdürlüğünde tören düzenlendi. Şehidin 2 yaşındaki oğluna polis şapkası takılan törende İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, konuşmasının ardından şehit eşinin yanına giderek alnından öptü.

Giriş Tarihi: 19.7.2020 13:45 Son Güncelleme: 19.7.2020 13:48 ABONE OL
Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Erkan Gökteke için Müdürlüğü Vatan yerleşkesinin bahçesinde tören düzenlendi. Törene Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ailesi ve çok sayıda polis memuru katıldı. Şehidin 2 yaşındaki oğluna polis şapkası takıldığı görüldü. Duygusal anlar yaşanan törende şehit için dualar edilip, meslektaşlarından helallik alındı. Şehidin eşi çocuğuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

POLİSİN KUTSAL GÖREVİ...

Olayın faillerinin yakalandığını açıklayan Müdürü Zafer Aktaş, " polisi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da huzur ve güvenliği sağlamakta terör ve uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere geleceğimizi tehdit eden tüm bunlarla canla başla mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.

Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Vatan, bayrak, millet, devlet gibi değerlerimizi el üstünde tutan milletimiz bu uğurda can verenleri de baş tacı etmiştir. Polisin görevi ibadet gibidir.

Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Başta şehit polisimiz Erkan Gökteke kardeşimizin ailesi olmak üzere vatan ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için görev yaparken hayatını kaybeden tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor. gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

EMNİYET MÜDÜRÜ ŞEHİT EŞİNİ ALNINDAN ÖPTÜ

Müdürü Zafer Aktaş, konuşmasının ardından şehit eşinin yanına giderek alnından öptü. 3 yılık evli ve 2 yaşında bir oğlu olan şehidin cenazesi, törenin ardından öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınmak üzere Fatih Camii'ne götürüldü.

Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

Gökteke'nin cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı.

Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
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Şehit polis Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi
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