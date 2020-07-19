Son Dakika Haberi: Şehit Polis Erkan Gökteke'ye İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde veda merasimi | Video
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Son Dakika... İstanbul Bağcılar’da silahlı saldırıda sonucu şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'nin naaşı veda merasimi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda şehit olan Erkan Gökteke için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü vatan yerleşkesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ailesi ve çok sayıda meslektaşı katıldı.