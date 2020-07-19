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SON DAKİKA: vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 19 Temmuz corona virüs verileri

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. da her gün vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 19 Temmuz corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 19 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

Giriş Tarihi: 19.7.2020 20:07 Son Güncelleme: 19.7.2020 20:16 ABONE OL
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 19 Temmuz corona virüs verileri

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıklamaya devam ediyor. Vatandaşların merakla beklediği 19 Temmuz corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte 19 Temmuz vaka ve vefat sayıları:

Son dakika: Corona virüs günlük vaka sayısı açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Temmuz verilerini açıkladı | Video

19 TEMMUZ KORONAVİRÜS VERİLERİ
Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı.

DÜNKÜ VERİLER
1.000'in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın

SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 18 Temmuz corona virüs verileri

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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vefat ve vaka sayılarını açıkladı! İşte 19 Temmuz corona virüs verileri
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