Son dakika: Corona virüs günlük vaka sayısı açıklandı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Temmuz verilerini açıkladı | Video

Son dakika haberi: Corona virüs günlük vaka sayıları açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün paylaşılan günlük tabloya göre 19 Temmuz'da 41 bin 310 test yapıldı, 924 vaka tespit edildi. 16 kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybederken 997 kişi ise sağlığına kavuştu.