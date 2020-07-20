Şehit polis memuru uğurlandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Yüzyıl Mahallesi 2136 sokakta önceki gün meydana gelen olayda, narkotik polisi ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sırasında açılan ateş sonucu şehit olan Erkan Gökteke (28) Edirnekapı Mezarlığı içinde bulunan Polis Şehitliğine defnedildi. Fatih Camii'ndeki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve polisler tabutu omuzlayarak cenaze aracına götürdü. Şehit Erkan Gökteke Edirnekapı Mezarlığı içinde bulunan Polis Şehitliğine defnedildi. Bu arada Gökteke'nin adının verildiği narkotik operasyonunda dün Beylikdüzü'nda 90 kilo uyuşturucu yakalandı.