Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Cinsel saldırı ile suçlanan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik ihraç edildi...

: Cinsel saldırı ile suçlanan Mardin Milletvekili ihraç edildi...

haberine göre; Cinsel saldırı ile suçlanan Mardin Milletvekili , partisinden ihraç edildi. Tuma Çelik, bir kadına tecavüz etmişti. Olayın ortaya çıkmaması için kadına tehditler savuran Çelik, yaşananların ortaya çıkmasının ardından ise partisinden istifa etmişti. TBMM Komisyonu, yarın Tuma Çelik'in vekilliğinin düşürülmesi için toplanacak.

Giriş Tarihi: 20.7.2020 16:29 Son Güncelleme: 20.7.2020 16:34 ABONE OL
Son dakika: Cinsel saldırı ile suçlanan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik ihraç edildi...

Son dakika haberi: HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüz etmesi ile gündeme gelmişti. Kadını, olayın üstünü örtmek için tehdit eden Çelik, olayın öğrenilmesi sonrası partisinden istifa etmişti Çelik ile ilgili bir sıcak gelişme daha yaşandı.

HDP Merkez Disiplin Kurulu bugün toplandı. Toplantıda, Tuma Çelik ile ilgili belgeler değerlendirildi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, partisinden istifa eden Tuma Çelik, parti üyeliğinden ihraç da edildi.

MECLİS YARIN TOPLANACAK

HDP'li vekilin cinsel istismarı sonrası TBMM yarın toplanacak. Çelik'in fezlekesi görüşülecek. Çelik'in vekilliğinin düşürülmesi bekleniyor. Vekilliğin düşmesi durumunda Tuma Çelik, 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan yargılanacak.

Son dakika! HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz skandalında WhatsApp mesajları ortaya çıktı!

ÇELİK'İN YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANDI

Tecavüz olayının ardından Çelik, "Ben milletvekiliyim, dokunulmazlığım var. En fazla siyaset hayatım biter, olmadı yurt dışında yaşarım. Ama sen ve aile insan içine çıkamazsınız" diyerek kadını tehdit etmişti. Bu sözler sonrası Çelik'in kaçma ihtimaline karşılık yurt dışına çıkışı yasaklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Cinsel saldırı ile suçlanan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik ihraç edildi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA