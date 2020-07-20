Son Dakika: Sadistçe tecavüzle suçlanan HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı? | Video
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Son Dakika Haberi... HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik evli çocuklu bir kadına yardım etme bahanesiyle 'Sadistçe ve hunharca tecavüz' suçlaması sonrası ihraç edildi! Evli ve çocuklu kadına 'Sadistçe ve hunharca tecavüz'le gündem gelen HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için fezlekesi TBMM'ye geliyor! İşte tecavüz suçlaması ile hakkındaki fezlekesi TBMM gelecek olan 'Sadistçe ve hunharca tecavüz' skandalı ve HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik ile ilgili son gelişmeler...