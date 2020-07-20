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Son dakika: 'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haber! : "'ın kuzeyindeki bölgesinde tespit edilen 'lı 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

AA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 09:19 Son Güncelleme: 20.7.2020 09:33 ABONE OL
Son dakika: Haftanin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

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Son dakika: Haftanin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
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