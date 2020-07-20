Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'dan flaş Pençe Kaplan Operasyonu paylaşımı! Böyle etkisiz hale getirildiler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
00:32
00:32
01:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camisi ve AKM’de incelemelerde bulundu | Video 19.07.2020 | 22:30
05:40
Almanya'da genç pilot planörle yere çakıldı | Video 19.07.2020 | 22:10
01:09
Meksika’da parkta karşılarına çıkan ayı ile selfie çektiler | Video 19.07.2020 | 22:05
06:44
06:22
Anadoluda koyun kırpma geleneği başladı! | Video 19.07.2020 | 20:52
00:51
04:30
04:25
Yangını film gibi seyredip cep telefonuyla görüntülemeye çalıştılar | Video 19.07.2020 | 19:10
01:30
01:23
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Aysofya Camii paylaşımı | Video 19.07.2020 | 15:21
07:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'de | Video 19.07.2020 | 15:01
01:27
Çatışmaların yaşandığı Azerbaycan - Ermenistan sınırındaki son durum | Video 19.07.2020 | 14:35
02:58
Mayına karşı korumalı ilk Pars 6x6 zırhlı aracın montajı tamamlandı | Video 19.07.2020 | 13:48
02:03
00:50
02:36
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı | Video 19.07.2020 | 12:05
Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda; başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.