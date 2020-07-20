Video Haber Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'dan flaş Pençe Kaplan Operasyonu paylaşımı! Böyle etkisiz hale getirildiler | Video

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'dan flaş Pençe Kaplan Operasyonu paylaşımı! Böyle etkisiz hale getirildiler | Video

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı'dan flaş Pençe Kaplan Operasyonu paylaşımı! Böyle etkisiz hale getirildiler | Video
20.07.2020 | 09:24

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Son Dakika Haberi... Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda; başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

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