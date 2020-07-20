SON DAKİKA: Netflix Türkiye'den çekilecek mi? AK Parti'den açıklama geldi...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan, 'Netflix Türkiye'den çekiliyor' haberleri ile ilgili bir açıklama geldi. Ünal açıklamayı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptı. Ünal, haberleri yalanladı, Netflix'in Türkiye'de yoluna devam edeceğini söyledi.
AK PARTİ'DEN NETFLİX AÇIKLAMASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Netflix ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmî düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü.Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin işbirliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum
"BU SUÇ MUDUR?"
Öte yandan AK Parti Medya Tanıtım Başkanı Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında Netflix ile ilgili soruya şu yanıtı vermişti:
"Netflix yerli bir yapım istedi. O yapımdaki bir karakter çok tepki topladı. RTÜK de bu tepkileri yapımcı şirketle paylaştı. İlgili yapımcı şirket de bu tepkilere hassasiyet gösterdi. Biz bu dijital platforma karşı değiliz ki. Bunu dile getirmek nasıl antidemokratik olarak lanse ediliyor anlayamıyorum. Sadece RTÜK dizi yapımcılarıyla senaryo aşamasında hassasiyetleri ve tepkileri paylaştı. Bu suç mudur?"
NETFLİX'İN TÜRKİYE'DEN ÇEKİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Dün sosyal medyada günboyu Netflix'in Türkiye'den çekileceğine dair iddia konuşuldu. Konuya dair Netflix'ten bir açıklama gelmedi. AK Partili Ünal açıklaması ile iddiaları net bir dille yalanlamış oldu.