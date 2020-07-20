Son Dakika Haberi: AK Parti'den flaş Netflix açıklaması! Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? | Video
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Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Medya İlişkileri Sorumlusu Mahir Ünal, Netflix tartışmaları ile ilgili sosyal medya Twitter hesabından açıklamada bulundu. Mahir Ünal, yaptığı açıklamada Netflix'in Türkiye'den çekileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.