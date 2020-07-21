NAVTEX nedir, ne demek? NAVTEX ilan etmek nedir?

NAVTEX ilan etmek ne demek? Bu sorunun yanıtı, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda NAVTEX ilan etmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Yaşanan bu gelişme, Doğu Akdeniz'de de hareketliliğe neden olurken Türkiye'nin NAVTEX ilan etmesi sonrasında Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak ülkesine geri döndü.
Ajanslara düşen bu son dakika gelişmesinin akabinde, 'NAVTEX ilan etmek nedir, anlama geliyor?' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Bu kavram hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar, NAVTEX ilan etmenin anlamı için sorgulamalarını yapıyor. Peki, NAVTEX ilan etmek nedir, ne anlama geliyor?
İşte, NAVTEX anlamı;
NAVTEX NEDİR?
Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemdir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex cihazı bulunmalıdır.
Navtex, MF yani orta dalga boyu frekansından yayın yapar. Yaklaşık 400 deniz mili (740 km) mesafeye kadar yayın gönderilebilmektedir. Aynı zamanda GMDSS biriminin ( Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini ) 'in de bir parçasıdır. Navtex, 4 saatte bir yayın yapar. 10 dakikadan fazla yayın yapılamaz.
Türkiye, Libya ile imzaladığı deniz yetki sınırlama anlaşmasından doğan hakları çerçevesinde Meis adasının güneyi ve doğusunu kapsayan bölgede NAVTEX ilan etti.
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin belirlenen alanlarda araştırma faaliyetleri yürütecek olması Yunan ordusunu alarma geçirdi.
Yunan kaynakları, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı en az 15 savaş gemisinin Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılarak bölgeye doğru hareket ettiğini öne sürdü.
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un da Güney Kıbrıs ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndüğü vurgulandı.