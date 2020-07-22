Video Haber Son Dakika Haberi: Yunanlıları çıldırtan NAVTEX nedir? İşte Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX'in detayları... | Video

Son Dakika Haberi: Yunanlıları çıldırtan NAVTEX nedir? İşte Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX'in detayları... | Video

Son Dakika Haberi: Yunanlıları çıldırtan NAVTEX nedir? İşte Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX'in detayları... | Video
22.07.2020 | 10:09

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Son Dakika Haberi: Yunanlıları çıldırtan NAVTEX nedir? İşte Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX'in detayları... | Video 01:28
Son Dakika Haberi: Yunanlıları çıldırtan NAVTEX nedir? İşte Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX'in detayları... | Video 22.07.2020 | 10:09
TRT EBA TV izle! 22 Temmuz Çarşamba Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (22 Temmuz Çarşamba) Ortaokul, İlkokul, Lise dersleri 'Uzaktan Eğitim' canlı yayın | Video 22.07.2020 | 08:33
TRT EBA TV izle! 22 Temmuz 2020 Çarşamba 'Uzaktan Eğitim' Ortaokul, İlkokul, Lise kanalları canlı yayın | Video 00:32
TRT EBA TV izle! (22 Temmuz 2020 Çarşamba) 'Uzaktan Eğitim' Ortaokul, İlkokul, Lise kanalları canlı yayın | Video 22.07.2020 | 08:33
Son dakika: Sağlık Bakanlığı İstanbul'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı | Video 03:03
Son dakika: Sağlık Bakanlığı İstanbul'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı | Video 22.07.2020 | 00:05
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 İHA'yı düşürdü | Video 00:38
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Son dakika... Türkiye'nin ilan ettiği ve Yunanlıları çıldırtan NAVTEX nedir? NAVTEX neden ilan edilir? Türkiye'nin NAVTEX ilan etmesi neden Yunanistan'ı çilden çıkardı? Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX Türkiye - Yunanistan savaşına sebep oldu mu? İşte Türkiye'nin uluslararası hakları ve denizlerimiz üzerindeki egemenliğimizin detayları...

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