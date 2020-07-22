Son Dakika Haberi: Yunanlıları çıldırtan NAVTEX nedir? İşte Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX'in detayları... | Video
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Son dakika... Türkiye'nin ilan ettiği ve Yunanlıları çıldırtan NAVTEX nedir? NAVTEX neden ilan edilir? Türkiye'nin NAVTEX ilan etmesi neden Yunanistan'ı çilden çıkardı? Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX Türkiye - Yunanistan savaşına sebep oldu mu? İşte Türkiye'nin uluslararası hakları ve denizlerimiz üzerindeki egemenliğimizin detayları...