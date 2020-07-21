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Pazar yerinin kapatılmasını eden çalışanlar " !" sloganları attı

İstanbul Bakırköy Belediye Başkanlığı önünde eylem yapan Zuhuratbaba Dikilitaştaki Salı pazarı çalışanları pazarlarının yeni yer gösterilmeksizin kapatılmasını etti. ’li ’nun etmesi için sloganlar atan grup oturma eylemi de yaptı. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim ise bu istifa sloganlarının videosunu paylaşarak “Nerden nereye!” diye bir ileti attı

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 23:12 Son Güncelleme: 21.7.2020 23:30 ABONE OL
Pazar yerinin kapatılmasını protesto eden çalışanlar İmamoğlu istifa! sloganları attı

İstanbul Bakırköy Belediye Başkanlığı önünde eylem yapan Zuhuratbaba Dikilitaştaki Salı pazarı çalışanları 10 Temmuz'da Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla yeni bir pazar yeri göstermeksizin kapatılmasını protesto etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na istifa çağrısı! | Video

Bu karara tepki gösteren pazarcılar geçen hafta olduğu gibi bu sabah da Bakırköy Belediye Başkanlığı önünde bekleyerek eylem yaptı.

"İMAMOĞLU İSTİFA" SLOGANLARI ATILDI

Pazarcılar bu esnada CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun istifa etmesi için çağrıda bulundu. İmamoğlu istifa sloganlarının atıldığı eylemde pankartlar da açıldı.

AK Parti eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, "Nerden nereye!" diye bir ileti atarak bu videoyu paylaştı.

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Pazar yerinin kapatılmasını protesto eden çalışanlar "İmamoğlu istifa!" sloganları attı
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