İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na istifa çağrısı! | Video

İstanbul Bakırköy Belediye Başkanlığı önünde eylem yapan Zuhuratbaba Dikilitaştaki Salı pazarı çalışanları pazarlarının yeni yer gösterilmeksizin kapatılmasını protesto etti. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun istifa etmesi için sloganlar atan grup oturma eylemi de yaptı. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ise bu istifa sloganlarının videosunu paylaşarak “Nerden nereye!” diye bir ileti attı.