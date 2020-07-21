Polis Akademisinden ilişiği kesilen 14 FETÖ mensubu hakkında yakalama kararı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Polis Akademisinden ilişkileri kesilen ve örgüt mensubu olduğu tespit edilen 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile Konya merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.