Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri MGK sonrası dünyaya net mesaj: Gerekli adımları atmaktan tereddüt etmeyiz

MGK sonrası dünyaya net mesaj: Gerekli adımları atmaktan tereddüt etmeyiz

Başkan başkanlığında toplanan ’nun ardından yazılı açıklama yapıldı. konusunda dünyaya net mesaj verildi. “Libya’da gerekli adımları atmaktan tereddüt etmeyiz” denildi

Giriş Tarihi: 22.7.2020 18:02 Son Güncelleme: 22.7.2020 18:26 ABONE OL
MGK sonrası dünyaya net mesaj: Gerekli adımları atmaktan tereddüt etmeyiz

MGK bildirisinde, sınır ötesindeki terörist unsurlara karşı mücadelenin uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde sürdürüleceği ifade edildi.

MGK bildirisinde, Türkiye'nin her türlü zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı sürdüreceği vurgulandı.

MGK bildirisinde, Kıbrıs'ta barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlere hiçbir suretle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

MGK'dan yazılı açıklama! "Ermenistan'ın barışı bozan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır" | Video

Bildiride şöyle denildi

"Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın barışı bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır. Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusunda kati kararlılığımız vurgulanmıştır"

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
MGK sonrası dünyaya net mesaj: Gerekli adımları atmaktan tereddüt etmeyiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA