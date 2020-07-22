MGK sonrası dünyaya net mesaj: Gerekli adımları atmaktan tereddüt etmeyiz

MGK bildirisinde, sınır ötesindeki terörist unsurlara karşı mücadelenin uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde sürdürüleceği ifade edildi.
MGK bildirisinde, Türkiye'nin her türlü zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı sürdüreceği vurgulandı.
MGK bildirisinde, Kıbrıs'ta barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlere hiçbir suretle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.
MGK'dan yazılı açıklama! "Ermenistan'ın barışı bozan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır" | Video
Bildiride şöyle denildi
"Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın barışı bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır. Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimizin korunması konusunda kati kararlılığımız vurgulanmıştır"
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