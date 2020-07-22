MGK'dan yazılı açıklama! "Ermenistan'ın barışı bozan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nun ardından yazılı açıklama yapıldı. Libya konusunda dünyaya net mesaj verildi. “Libya’da gerekli adımları atmaktan tereddüt etmeyiz” denildi.
MGK bildirisinde, sınır ötesindeki terörist unsurlara karşı mücadelenin uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde sürdürüleceği ifade edildi.
MGK bildirisinde, Türkiye'nin her türlü zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı sürdüreceği vurgulandı.
MGK bildirisinde, Kıbrıs'ta barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlere hiçbir suretle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.
Bildiride şöyle denildi
"Azerbaycan topraklarındaki gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın barışı bozan ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kınanmıştır."