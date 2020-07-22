SON DAKİKA HABERİ: Türkiye, NAVTEX ilan etti! NAVTEX nedir, ne demek ve anlamı nedir? NAVTEX ilanı nedir?

NAVTEX ilan etmek ne demek? Bu sorunun yanıtı, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda NAVTEX ilan etmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Yaşanan bu gelişme, Doğu Akdeniz'de de hareketliliğe neden olurken Türkiye'nin NAVTEX ilan etmesi sonrasında Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak ülkesine geri döndü.

NAVTEX NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

Ajanslara düşen bu son dakika gelişmesinin akabinde, 'NAVTEX ilan etmek nedir, anlama geliyor?' sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Bu kavram hakkında bilgi sahibi olmayan vatandaşlar, NAVTEX ilan etmenin anlamı için sorgulamalarını yapıyor. Peki, NAVTEX ilan etmek nedir, ne anlama geliyor?

İşte, NAVTEX anlamı;