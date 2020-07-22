Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

PINAR'IN KATİLİ NEREDE?

Muğla'da öldürüldükten sonra yakılıp, bir varil içine konulmasının ardından üzerine beton dökülüp cesedi sarp bir araziye atılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

Muğla'da 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni 5 gün sonra Menteşe'de ormanlık alanda bulundu. Kendisinden haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine başlatılan arama sonucu polis ve emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

