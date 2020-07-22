Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

SABAH vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili önemli ayrıntılara ulaştı.
5 GÜNLÜK ÇALIŞMADAN SONRA YAKALANDI
Alınan bilgiye göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetin zanlısı Cemal Metin Avcı Muğla İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin 5 gün boyunca aralıksız çalışması sonucu yakalandı.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA ONLARCA KİŞİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ
JASAT, ekipleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in kaybolduğu ihbarının ardından vahşice öldürülen genç kızın sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında onlarca kişi ile görüştü.
Vahşice öldürülen genç kızın en son zanlı, Cemal Metin Avcı ile görüldüğü istihbaratın edinen ekipler, güvenlik kameralarında zanlının görüntülerine yoğunlaştılar.
KOMŞULARI DUMANDAN ŞÜPHELENİP SORDU
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetin zanlısı Cemal Metin Avcı'nın benzin dökerek genç kızı yaktığı esnada, evden çıkan dumandan şüphelenen komşularına, "Mangal yapıyorum. Onun dumanı" şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi.
"MANGAL YAPIYORUM" DEDİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetin zanlısı Cemal Metin Avcı'nın benzin dökerek genç kızı yaktığı esnada, evden çıkan dumandan şüphelenen komşularına, "Mangal yapıyorum. Onun dumanı" şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi.
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KAFEDEKİ GÖRÜNTÜLER TAKİBİ BAŞLATTI…
JASAT ekipleri, 5 gün boyunca 100'ün üzerinde güvenlik kamerasının görüntüsünü saatlerce izledi. Ekipler, zanlının vahşice öldürdüğü genç kızı alışveriş merkezinin kafesinden aldığı esnada çekilen güvenlik kameraları görüntülerini bulunca takip başladı.
PET ŞİŞE İLE ALDIĞI BENZİNLE PINAR'I YAKTI!
Cinayeti işledikten 3.saat 15 dakika sonra bir benzinlikten pet şişe ile 3 litre benzin aldığı güvenlik kameralarından belirlenen zanlı ifade için çağrıldığı jandarma Komutanlığında gözaltına alındı.
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Gözaltına alınan ve ilk başta genç kızı tanımadığını ifade eden zanlı JASAT ekiplerinin gösterdiği deliller sonrasında cinayeti işlediğini kabul etti ve olaydan 1 gün sonra cesedi ormanlık alana bıraktığını anlattı.
KATİLİNİ SOSYAL MEDYADA ENGELLEMİŞ…
Pınar Gültekin'in cinayet zanlısının sosyal medya hesabı ele verdi. Gültekin'in, cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'yı 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı.
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Zanlının sorgusunda, ekipler sosyal medya hesabının Pınar Gültekin tarafından neden engellendiği üzerinde yoğunlaşınca, zanlı her şeyi anlatmak zorunda kaldı.
KARANLIKTA KALAN 4 GÜN…
Cinayetin ilk gün işlendiğini zanlının ifadesinden öğrenen savcılık ve jandarma zanlının cinayetten sonraki 4 gün boyunca ne yaptığını araştırıyor. Zanlının bu süre içindeki görüşmeleri tek tek inceleniyor.
KOMŞULARINA VERDİĞİ İĞRENÇ CEVAP: MANGAL...
Cinayetin işlendiği bölgede bulunan vatandaşlar ise cinayetin herkesi hayretler içinde bıraktığını anlattılar. Zanlının, evden çıkan dumandan şüphelenen komşularına, "Mangal yapıyorum. Onun dumanı" şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi.
Zanlının komşularının da soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulacağı bildirildi.
CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ
Pınar Gültekin'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından, genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi.
Cenazeyi teslim alan genç kızın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Pınar Gültekin'in cenazesinin doğum yeri olan Bitlis'in Hizan ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Baba Sıddık, anne Şefika ve erkek kardeşi Vedat Gültekin, vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in cenazesini almak için İstanbul'dan Muğla'ya gelmişti.
SAVCIYA 5 SAAT İFADE VERDİ
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve vahşi cinayeti ilk ifadesinde anlatan zanlı Cemal Metin Avcı, jandarmadaki ilk ifadesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı.
Muğla adliyesinde 5 saat boyunca savcıya ifade veren zanlı Cemal Metin Avcı, tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderildi.
OLAY
5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi Cemal Metin Avcı, tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.
PINAR'IN CENAZESİ BİTLİS'E GİDECEK
Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilecek.
Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen, Sıtkı Kocaman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cenazesini Muğla Adli Tıp Kurumundan alan yakınları, Hizan'a hareket etti.
HAZIRLIKLAR YAPILDI
İlçe sakinleri ile Gültekin'in yakınları, cenazenin defnedileceği Gayda köyündeki mezarlığa gelerek beklemeye başladı. Görevliler de mezarlık ve çevresinde hazırlık yaptı.
Gültekin'in cenazesi, ilçe merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından köye götürülerek defnedilecek.
PINAR'IN KATİLİ NEREDE?
Muğla'da öldürüldükten sonra yakılıp, bir varil içine konulmasının ardından üzerine beton dökülüp cesedi sarp bir araziye atılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.
Muğla'da 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni 5 gün sonra Menteşe'de ormanlık alanda bulundu. Kendisinden haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine başlatılan arama sonucu polis ve emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Kayıp Pınar'ın cansız bedeni Menteşe'de ormanlık alanda bulunmasının ardından başlatılan operasyon kapsamında Gültekin'in son olarak görüldüğü yerlerde kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından önce Adli Tıp Kurumu'na götüren Acı, burada saç, kıl, doku ve kan örneği alındıktan sonra Muğla Adliyesine sevk edildi.
Yaklaşık 6 saatlik savcılık ve mahkeme safhasının ardından Cemal Metin Avcı, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAHKAHALAR ATTIĞI KLİP ORTAYA ÇIKMIŞTI
Türkiye'nin konuştuğu korkunç bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in bir süre önce oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı. Arkadaşı Batuhan Altun tarafından Marmaris Saklıgöl'de çekildiği belirlenen tanıtım filminde, bir turistik tesise gelen üç arkadaşın hikayesi işleniyor.
Pınar Gültekin'in kahvaltı ettiği anlar ve görüntülerin sonundaki gülümsemesi ise izleyenlerin yüreklerini dağladı.