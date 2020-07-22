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cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın vahşi cinayeti işlediği gün ve anlara ilişkin çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. SABAH'ın ulaştığı son dakika bilgilerinde Pınar Gültekin'i öldüren Avcı kendisine evden çıkan dumanları gören komşulardan gelen sorulara verdiği cevaplar yer aldı. İşte katilin cesedi yaktığı sırada çıkan koku ve dumana ilişkin verdiği cevaplar ve Pınar Gültekin cinayetinde son dakika gelişmeleri...

Kenan GÜRBÜZ Kenan GÜRBÜZ
Giriş Tarihi: 22.7.2020 12:53 Son Güncelleme: 22.7.2020 13:29 ABONE OL
Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

SABAH vahşice öldürülen üniversite öğrencisi cinayetiyle ilgili önemli ayrıntılara ulaştı.

5 GÜNLÜK ÇALIŞMADAN SONRA YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetin zanlısı Cemal Metin Avcı Muğla İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin 5 gün boyunca aralıksız çalışması sonucu yakalandı.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

SORUŞTURMA KAPSAMINDA ONLARCA KİŞİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

JASAT, ekipleri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 'in kaybolduğu ihbarının ardından vahşice öldürülen genç kızın sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında onlarca kişi ile görüştü.

Vahşice öldürülen genç kızın en son zanlı, Cemal Metin Avcı ile görüldüğü istihbaratın edinen ekipler, güvenlik kameralarında zanlının görüntülerine yoğunlaştılar.

KOMŞULARI DUMANDAN ŞÜPHELENİP SORDU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetin zanlısı Cemal Metin Avcı'nın benzin dökerek genç kızı yaktığı esnada, evden çıkan dumandan şüphelenen komşularına, "Mangal yapıyorum. Onun dumanı" şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

"MANGAL YAPIYORUM" DEDİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 'in vahşice öldürüldüğü cinayetin zanlısı Cemal Metin Avcı'nın benzin dökerek genç kızı yaktığı esnada, evden çıkan dumandan şüphelenen komşularına, "Mangal yapıyorum. Onun dumanı" şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi.

Son dakika: Katil Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i nasıl öldürüp yaktı? Katil itiraflarıyla kan dondurdu | Video

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

KAFEDEKİ GÖRÜNTÜLER TAKİBİ BAŞLATTI…

JASAT ekipleri, 5 gün boyunca 100'ün üzerinde güvenlik kamerasının görüntüsünü saatlerce izledi. Ekipler, zanlının vahşice öldürdüğü genç kızı alışveriş merkezinin kafesinden aldığı esnada çekilen güvenlik kameraları görüntülerini bulunca takip başladı.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

PET ŞİŞE İLE ALDIĞI BENZİNLE PINAR'I YAKTI!

Cinayeti işledikten 3.saat 15 dakika sonra bir benzinlikten pet şişe ile 3 litre benzin aldığı güvenlik kameralarından belirlenen zanlı ifade için çağrıldığı jandarma Komutanlığında gözaltına alındı.

Son Dakika: Pınar Gültekin cinayetinde katil Cemal Metin Avcı'nın kan donduran görüntüleri ortaya çıktı | Video

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

Gözaltına alınan ve ilk başta genç kızı tanımadığını ifade eden zanlı JASAT ekiplerinin gösterdiği deliller sonrasında cinayeti işlediğini kabul etti ve olaydan 1 gün sonra cesedi ormanlık alana bıraktığını anlattı.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

KATİLİNİ SOSYAL MEDYADA ENGELLEMİŞ…

'in zanlısının sosyal medya hesabı ele verdi. Gültekin'in, cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'yı 16 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı.

Yakılıp beton dökülmüş cesedi bulunan Pınar Gültekin'in ölmeden önceki mutluluk görüntüleri yürekleri burktu | Video

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

Zanlının sorgusunda, ekipler sosyal medya hesabının tarafından neden engellendiği üzerinde yoğunlaşınca, zanlı her şeyi anlatmak zorunda kaldı.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

KARANLIKTA KALAN 4 GÜN…

Cinayetin ilk gün işlendiğini zanlının ifadesinden öğrenen savcılık ve jandarma zanlının cinayetten sonraki 4 gün boyunca ne yaptığını araştırıyor. Zanlının bu süre içindeki görüşmeleri tek tek inceleniyor.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

KOMŞULARINA VERDİĞİ İĞRENÇ CEVAP: MANGAL...

Cinayetin işlendiği bölgede bulunan vatandaşlar ise cinayetin herkesi hayretler içinde bıraktığını anlattılar. Zanlının, evden çıkan dumandan şüphelenen komşularına, "Mangal yapıyorum. Onun dumanı" şeklinde açıklama yaptığı öğrenildi.
Zanlının komşularının da soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulacağı bildirildi.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından, genç kızın cenazesi ailesine teslim edildi.

Cenazeyi teslim alan genç kızın ailesi gözyaşlarına boğuldu. Pınar Gültekin'in cenazesinin doğum yeri olan Bitlis'in Hizan ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

Baba Sıddık, anne Şefika ve erkek kardeşi Vedat Gültekin, vahşice öldürülen 'in cenazesini almak için İstanbul'dan Muğla'ya gelmişti.

SAVCIYA 5 SAAT İFADE VERDİ

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve vahşi cinayeti ilk ifadesinde anlatan zanlı Cemal Metin Avcı, jandarmadaki ilk ifadesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartıldı.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

Muğla adliyesinde 5 saat boyunca savcıya ifade veren zanlı Cemal Metin Avcı, tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine gönderildi.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

OLAY

5 gündür kayıp olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi 'in vahşice sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki 'in evli olduğu öğrenilen sevgilisi Cemal Metin Avcı, tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

PINAR'IN CENAZESİ BİTLİS'E GİDECEK

Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi 'in cenazesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilecek.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen, Sıtkı Kocaman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki 'in cenazesini Muğla Adli Tıp Kurumundan alan yakınları, Hizan'a hareket etti.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

HAZIRLIKLAR YAPILDI

İlçe sakinleri ile Gültekin'in yakınları, cenazenin defnedileceği Gayda köyündeki mezarlığa gelerek beklemeye başladı. Görevliler de mezarlık ve çevresinde hazırlık yaptı.

Gültekin'in cenazesi, ilçe merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından köye götürülerek defnedilecek.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

PINAR'IN KATİLİ NEREDE?

Muğla'da öldürüldükten sonra yakılıp, bir varil içine konulmasının ardından üzerine beton dökülüp cesedi sarp bir araziye atılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

Muğla'da 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni 5 gün sonra Menteşe'de ormanlık alanda bulundu. Kendisinden haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine başlatılan arama sonucu polis ve emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

Kayıp Pınar'ın cansız bedeni Menteşe'de ormanlık alanda bulunmasının ardından başlatılan operasyon kapsamında Gültekin'in son olarak görüldüğü yerlerde kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı'yı gözaltına aldı.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

Jandarmadaki işlemlerinin ardından önce Adli Tıp Kurumu'na götüren Acı, burada saç, kıl, doku ve kan örneği alındıktan sonra Muğla Adliyesine sevk edildi.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

Yaklaşık 6 saatlik savcılık ve mahkeme safhasının ardından Cemal Metin Avcı, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

Son Dakika: Pınar Gültekin cinayetinde katil Cemal Metin Avcı'nın kan donduran görüntüleri ortaya çıktı | Video

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

KAHKAHALAR ATTIĞI KLİP ORTAYA ÇIKMIŞTI

Türkiye'nin konuştuğu korkunç bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in bir süre önce oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı. Arkadaşı Batuhan Altun tarafından Marmaris Saklıgöl'de çekildiği belirlenen tanıtım filminde, bir turistik tesise gelen üç arkadaşın hikayesi işleniyor.

Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!

Pınar Gültekin'in kahvaltı ettiği anlar ve görüntülerin sonundaki gülümsemesi ise izleyenlerin yüreklerini dağladı.

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Pınar Gültekin cinayetinde son dakika! Pınar Gültekin'in katilinden soranlara iğrenç cevap!
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