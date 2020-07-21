Yakılıp beton dökülmüş cesedi bulunan Pınar Gültekin'in ölmeden önceki mutluluk görüntüleri yürekleri burktu | Video
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Muğla'da cesedi bir varil içinde yakılıp üzerine beton dökülmüş halde bulunan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in üstü açık spor otomobili ile seyahat ettiği mutlu anlarına ait görüntüleri yürekleri burktu.