Video Yaşam Yakılıp beton dökülmüş cesedi bulunan Pınar Gültekin'in ölmeden önceki mutluluk görüntüleri yürekleri burktu | Video

Yakılıp beton dökülmüş cesedi bulunan Pınar Gültekin'in ölmeden önceki mutluluk görüntüleri yürekleri burktu | Video

Yakılıp beton dökülmüş cesedi bulunan Pınar Gültekin'in ölmeden önceki mutluluk görüntüleri yürekleri burktu | Video
21.07.2020 | 09:47

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Muğla'da cesedi bir varil içinde yakılıp üzerine beton dökülmüş halde bulunan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in üstü açık spor otomobili ile seyahat ettiği mutlu anlarına ait görüntüleri yürekleri burktu.

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