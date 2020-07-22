Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya Camii' paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin

Son dakika haberi... Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da ibadete açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Ayasofya'ya ilişkin bir paylaşımda bulundu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı | Video
Erdoğan, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." diyerek bir video paylaştı.
Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... pic.twitter.com/DkBdP89hwZ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2020