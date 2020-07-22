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| Başkan Erdoğan'dan '' paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin

haberi: Başkan sosyal medya hesabı Twitter'dan ''ne ilişkin videolu bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." dedi.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 15:12 Son Güncelleme: 22.7.2020 15:27 ABONE OL
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya Camii' paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin

Son dakika haberi... Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz'da ibadete açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Ayasofya'ya ilişkin bir paylaşımda bulundu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı | Video

Erdoğan, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." diyerek bir video paylaştı.

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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya Camii' paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin
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