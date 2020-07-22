Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı | Video
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Ayasofya Camii'ne ilişkin videolu bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." dedi.