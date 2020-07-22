Son dakika: Başsavcılık’tan flaş Tuğçe Çelik açıklaması

Muğla'da 21 yaşındaki Voleybol eğitmeni Tuğçe Çelik, yaklaşık iki yıldır sosyal medyadan 46 yaşındaki N.Ş. tarafından taciz edildiğini öne sürdü. 'Ben zarar görmek, ölmek istemiyorum' diyerek sosyal medyadan sesini duyuran Çelik'e çok sayıda destek mesajı geldi. Olayın duyulmasının ardından N.Ş., polis tarafından gözaltına alındı.

Tüm bu gelişmeler ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılık açıklamasında şunları kaydetti: "Bazı sosyal medya platformlarında 21 Temmuz 2020 tarihinde "Ölmek istemiyorum, sırada ben olmak istemiyorum, bir genç kadının isyanı, yeni bir yardım çığlığı' başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak derhal Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resmen soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Soruşturma kapsamında mağdure T.Ç'nin beyanı alınmış, şüphelinin üzerinde ve ikametinde suç delillerinin tespitine yönelik arama yapılmış şüpheli N.Ş. gözaltına alınmıştır.

22 Temmuz 2020 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinin ardından Bodrum Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması talebi ile sevk edilmiş ve şahıs tutuklanmıştır.

Şüpheli N.Ş.'nin paylaşımları ve ifadesinde saplantılı ve takıntılı davranış sergilemesi ve Bodrum Devlet hastanesinden alınan gözlem altına alınmasının uygun olacağına dair rapora istinaden şüphelinin Manisa Ruh ve Sinir Hastalıklarında gözlem altına alınması talep edilmiş ve Sulh Ceza Hakimliği'nce gözlem altına alınmasına karar verilmiştir.

Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca gereken önem ve hassasiyetle devam etmektedir"