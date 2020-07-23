İşte iftiracı FETÖ’cünün kirli çamaşırları! Hakim-savcıları fişleyip kendisinden sorumlu sivil imama sunmuş

ÖRGÜT DERSANESİNE GİTMİŞ

Ancak, FETÖ firarisi ihraç savcı Dursun'un FETÖ delilleri teker teker ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, üniversiteye hazırlık döneminde FETÖ ile bağlantılı Maltepe Dersanesi'ne gitti. 2011-2014 yılları arası HSYK'da tetkik Hâkimi olarak görev yaptığı, kendi imkânlarıyla birçok defa yurtdışına çıktı. Hakkındaki soruşturma sürecinde örgüte ait yayın organlarının internet üzerinden bilgisayarına indirildiği belirlendi.

BYLOCK KULLANICISI

Her ne kadar hakkında FETÖ üyeliği iddiasını reddetse de Dursun'un örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlendi. Dursun'un çok sayıda FETÖ'cü ile Bylock üzerinden birinci derece irtibatlı olduğu saptandı. Dursun'un HSYK tarafından eğitimlere bile gönderildiği, seminerlere katıldığı belirlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından tutuklanan ve itirafçı olması üzerine tahliye edilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Ahmet Hamsici'nin de ifadesinde Dursun'dan bahsettiği saptandı. Hamsici'nin 2016 tarihli ifadesinde, HSYK'nın cemaatçi üyeleri tarafından Tetkik Hâkimi olarak görevlendirilen Hasan Dursun'un cemaat mensubu olduğunu bildiğini söylediği anlaşıldı.

Dursun'un Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/164 esas sayılı dosyasında yargılaması yapılıp 9 Ekim 2019 tarihli duruşmada 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan mahkûmiyetine karar verildi.

SKANDAL İFADELERLE BYLOCK'TAN FİŞLEMİŞ

Ayrıca, Dursun'un kendisinden sorumlu sivil imamı ile ByLock üzerinden yazışmaları da ortaya çıktı.

Dursun'un 19 Şubat 2016 günü 43009 ID'li Bylock hesabından attığı mesajında hakim-savcıları fişlediği görüldü. Dursun'un adını verdiği hakim-savcıları 'münafık tavırları var', 'Sinsi, kibirli ve kinci', 'Sağ gözüküyor ancak solcu birisi', 'Derin yapının etkisinde ve yönlendirmesiyle iş yapıyor', 'Derin alevi', 'Tetikçi', 'İmamhatip kökenli', 'Hükümet militanı', 'Muhalif tavrı ile heyeti zorluyor', 'Eşi başörtülü ve namazlı', 'Vicdanı körelmiş bir zavallı' gibi skandal ifadelerle fişlediği ortaya çıktı.

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