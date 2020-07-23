Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin: Kızımın cesedini teşhis edemedim

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin'in vahşice öldürüldüğü cinayetin zanlısı Cemal Metin Avcı, Muğla İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 5 gün sonunda yakalanmıştı. Avcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verdiği ifadede cinayetle ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.

JASAT ekipleri, zanlının genç kızı alışveriş merkezinin kafesinden aldığı esnada çekilen güvenlik kamera görüntülerini bulunca takip başladı. Cinayeti işledikten 3 saat 15 dakika sonra bir benzinlikten 3 litre benzin aldığı belirlenen zanlı gözaltına alındı. Avcı ilk başta genç kızı tanımadığını söylese de deliller karşısında suçunu itiraf etti ve Gültekin ile 2 yıl önce kendisini ait iş yerinde tanıştıklarını söyledi.

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SİNYALİ PLANLAMIŞ

Avcı'nın ifadesinde cinayeti işlendiği Karabağlar mevkisindeki bağ evinden çıkan dumandan şüphelenen komşularına, çöp yaktığını söylediği öğrenildi. Avcı, Gültekin'i öldürdükten sonra telefonunu aldığını ve sim kartını genç kadının yaşadığı Akyaka'da yola fırlattığını söyledi. Avcı, bunu 'telefon orada sinyal versin' diye yaptığını anlattı. Bu arada Pınar Gültekin'in de Cemal Metin Avcı'yı 16 Temmuz'da yani öldürüldüğü gün sosyal medya hesabından engellediği ortaya çıktı.



VAHŞETTEN ÖTE

Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, SABAH'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu vahşetten öte bir şey. Bir insanı öldürürsün ama bu şekilde öldürülür mü Allah aşkına söyleyin? Ben kızımı teşhis edemedim. Bu benim yüreğimi yakıyor. Bu acıyla yaşayamam zaten. Yalnız kızımı değil, hepimizi öldürdü. Pınar artık benim kızım değil Türkiye'nin kızı. Bundan sonra hiçbir evlat, hiçbir kadın, hiçbir kız çocuğu ölmesin. Annesi tarif edilemez bir acı yaşıyor. Kız kardeşi aynen öyle. 5 çocuğum var, dördü de perişan. Biz bunu hak etmedik. Kızımla birlikte olmak istiyormuş. Kızım 'Sen evlisin, hanımına söylerim' demiş. Bunun korkusuyla cinayeti işledi."



"HEP BİRLİKTE ŞİDDETE KARŞI DURACAĞIZ"

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün Twitter hesabından Muğla'da Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, mesajlarında şöyle dedi: "Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum. Bu canilerin ve işledikleri bu rezil cinayetlerin bizim medeniyetimizde de anlayışımızda da yaşantımızda da tek bir kum tanesi kadar yeri ve bahanesi yoktur, olamaz. Hep birlikte bu şiddete karşı duracak, bunları millet olarak yeneceğiz. Pınar Gültekin'i katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak, bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız."



TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI

PINAR Gültekin'in cenazesi, Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından dün ailesine tesilm edildi. Gültekin cansız bedeni cenaze aracı ile Muğla'dan memleketi Bitlis'in Hizan ilçesi'ne getirildi. Genç kızın cenazesi ilk olarak Hizan Bediüzzaman Ulu Merkez Camisi'ne getirilerek burada cenaze namazı kılındı. Pınar Gültekin'in tabutu bu sırada kadınlar tarafından taşındı. Burada İlçe Müftüsü Murat Demir tarafından cenaze namazının kıldırılmasının ardından Gültekin'in cenazesi, Hizan'ın Gayda köyündeki mezarlığa götürüldü. Ceren KURTYE



NİCE ÖZGECANLAR GİTTİ, ARTIK YETER

Pınar Gültekin'in, Mersin'de 2015'de tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Özgecan Aslan'ın ardından Twitter ve Instagram'dan "Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter. Böyle şerefsizler asılmalı" yazdığı ortaya çıktı.



TÜRKİYE PINAR İÇİN AĞLADI

Vatandaşlar, sanatçılar ve siyasiler sosyal medya hesapları üzerinden Pınar Gültekin ile ilgili paylaşımlarda bulundu ve yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler. Genç kızın vahşi bir cinayete kurban gitmesi Türkiye'yi derinden yaraladı. Özellikle Twitter'da 1 milyona yakın hesaptan paylaşım yapıldı. Vatandaşlar, paylaşımlarında kadınlara sahip çıkılması çağrısında bulundular.

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